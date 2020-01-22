Новая "Миссис Вселенная Классик" из России рассказала о победе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Победительница конкурса "Миссис Вселенная Классик — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург". В нем она победила в 2019 году, что позволило Вербицкой пройти на международный конкурс.
Она рассказала, что готовилась два месяца, при этом она старалась уделять время своей семье и увлечениям.
"Но, конечно, было волнительно — особенно подготовка национального костюма и вечерних платьев", — заявила Вербицкая.
Несмотря на победу в конкурсе, Вербицкая продолжит работать. Она подчеркнула, что медицина — ее жизнь.
Кроме того, по мнению Вербицкой, подобные конкурсы позволяют женщинам заниматься благотворительностью.
"Хочется донести до женщин, что можно быть и красивой, и успешной, и любящей мамой и женой, и реализоваться в профессии", — подытожила она.
В Болгарии завершился конкурс красоты "Миссис Вселенная Классик — 2020". За титул боролись замужние женщины в возрасте от 40 лет из 36 стран.
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