Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-23T08:11+0300
https://ria.ru/20200122/1563745805.html
Новая "Миссис Вселенная Классик" из России рассказала о победе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156370/81/1563708164_0:158:1066:758_1036x0_80_0_0_a73b27612fc147f13cfa91ece2f72002.jpg
РИА Новости

Новая "Миссис Вселенная Классик" из России рассказала о победе

17:35 22.01.2020 (обновлено: 08:11 23.01.2020)
12132
© Фото : группа Mrs. Baltics Mrs. St- Petersburg в FacebookКсения Вербицкая
Ксения Вербицкая
© Фото : группа Mrs. Baltics Mrs. St- Petersburg в Facebook
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Победительница конкурса "Миссис Вселенная Классик — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург". В нем она победила в 2019 году, что позволило Вербицкой пройти на международный конкурс.
Она рассказала, что готовилась два месяца, при этом она старалась уделять время своей семье и увлечениям.
"Но, конечно, было волнительно — особенно подготовка национального костюма и вечерних платьев", — заявила Вербицкая.
Несмотря на победу в конкурсе, Вербицкая продолжит работать. Она подчеркнула, что медицина — ее жизнь.
Кроме того, по мнению Вербицкой, подобные конкурсы позволяют женщинам заниматься благотворительностью.
"Хочется донести до женщин, что можно быть и красивой, и успешной, и любящей мамой и женой, и реализоваться в профессии", — подытожила она.
В Болгарии завершился конкурс красоты "Миссис Вселенная Классик — 2020". За титул боролись замужние женщины в возрасте от 40 лет из 36 стран.
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
9 декабря 2019, 10:12
"Мисс Вселенной" стала представительница ЮАР
40220115
Обсудить 1
КультураСтиль жизниРоссияБолгарияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Скорая помощь
Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Стоп-кадр видео встречи президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Скриншот видео Александра Долгополова
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
А чего он понимает в искусстве-то? Путин пошутил о знаниях Кудрина
Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния