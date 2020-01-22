Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.
В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.
"Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира. Сложно представить, как тяжело жюри было выбрать победительницу. Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", — рассказала РИА Новости Вербицкая.
"Миссис Вселенная" (Mrs. Universe) — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатор — болгарская компания "Мисис Юнивърс" ЕООД — Mrs. Universe LTD.
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