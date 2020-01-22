Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T10:09+0300
https://ria.ru/20200122/1563708197.html
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156370/81/1563708164_0:158:1066:758_1036x0_80_0_0_a73b27612fc147f13cfa91ece2f72002.jpg
РИА Новости

Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"

09:39 22.01.2020 (обновлено: 10:09 22.01.2020)
225559
© Фото : группа Mrs. Baltics Mrs. St- Petersburg в FacebookКсения Вербицкая
Ксения Вербицкая
© Фото : группа Mrs. Baltics Mrs. St- Petersburg в Facebook
Ксения Вербицкая. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.
В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.
"Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира. Сложно представить, как тяжело жюри было выбрать победительницу. Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", — рассказала РИА Новости Вербицкая.
"Миссис Вселенная" (Mrs. Universe) — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатор — болгарская компания "Мисис Юнивърс" ЕООД — Mrs. Universe LTD.
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
9 декабря 2019, 06:30Культура
Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная"
65982433332322
Обсудить 25
РоссияСанкт-ПетербургВ мире
Популярные комментарии
Да... Чего-то страшновата для Миссис-то :(
22 января, 12:46
НННадежда Надежда
148911116
Ну если болгарская компания как организатор, тогда всё понятно... )))) Таких локальных конкурсов пруд пруди.
22 января, 11:07
X- Six
59531212
Рекомендуем
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Наталья Поклонская
Поклонская обратилась в прокуратуру из-за закрытия парка "Тайган"
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния