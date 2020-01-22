Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Жительница Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram

Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

"Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира. Сложно представить, как тяжело жюри было выбрать победительницу. Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", — рассказала РИА Новости Вербицкая.