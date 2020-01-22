Кузнецова рассказала о ходе подготовки к возвращению 86 детей из Сирии

Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами.

По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как рассказала Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.

"Мы сейчас работаем, фактически выходим на финишную прямую... Здесь некоторые осложнения в этот раз, которые не связаны с деятельностью и спецификой работы в судах. Это несвоевременность сдачи анализов ДНК родственниками. Есть разные причины: отдаленность территории и так далее. Это задерживает процесс подготовки документов, мы его даже запустить по некоторым детям не можем. А это держит основную группу детей. Поэтому так, как мы работаем сразу с 86 детьми, есть такой технический момент. То есть очень важно, чтобы родственники оперативно эти действия осуществляли", - сказала Кузнецова.