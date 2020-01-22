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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-22T17:09+0300
https://ria.ru/20200122/1563744611.html
Кузнецова рассказала о ходе подготовки к возвращению 86 детей из Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/90/1552739080_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_789cd13b17b0850d8158dbd3fa8fc764.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о ходе подготовки к возвращению 86 детей из Сирии

17:09 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что готовятся документы на возвращение в РФ 86 детей из Сирии, на 10 детей документы уже оформлены.
Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами.
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По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как рассказала Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.
"Мы сейчас работаем, фактически выходим на финишную прямую... Здесь некоторые осложнения в этот раз, которые не связаны с деятельностью и спецификой работы в судах. Это несвоевременность сдачи анализов ДНК родственниками. Есть разные причины: отдаленность территории и так далее. Это задерживает процесс подготовки документов, мы его даже запустить по некоторым детям не можем. А это держит основную группу детей. Поэтому так, как мы работаем сразу с 86 детьми, есть такой технический момент. То есть очень важно, чтобы родственники оперативно эти действия осуществляли", - сказала Кузнецова.
Она отметила, что уже подготовлены документы на десятерых детей.
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Война в СирииАнна КузнецоваВойна в СирииСирияРоссияОбщество
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