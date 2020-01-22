В киевском ресторане произошла потасовка с участием депутата Рады

"Ради избежание распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - написал Кива в Facebook.