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В киевском ресторане произошла потасовка с участием депутата Рады
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РИА Новости

В киевском ресторане произошла потасовка с участием депутата Рады

17:00 22.01.2020 (обновлено: 17:01 22.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что на него напал человек, ранее угрожавший ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои.
"Ради избежание распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - написал Кива в Facebook.
По словам депутата, этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично. "Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода назад. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - отметил он.
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Однако издание "Цензор" опубликовало видео, в котором видно, что человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым.
Полиция Киева заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента с участием депутата, правоохранители разыскивают второго участника конфликта, который с места происшествия уехал на автомобиле.
"Полицейские проводят мероприятия для установления местонахождения человека, с которым у депутата возник конфликт. В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Депутату оказана медицинская помощь без госпитализации", - сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеИлья КиваВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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