Избирком отказал промоботу, пожелавшему стать пермским губернатором

УФА, 22 янв – РИА Новости. Промобот изъявил желание участвовать в досрочных выборах губернатора Пермского края после отставки Максима Решетникова, но в избиркоме региона заявили, что робот слишком молодой и не имеет российского паспорта.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития. В избиркоме края сообщали, что досрочные выборы руководителя региона по закону должны состояться в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
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Ранее на YouTube появился видеоролик, в котором промобот, созданный пермскими студентами, объявил о своем намерении участвовать в досрочных выборах губернатора и обратился к жителям региона с предвыборной речью.
В избиркоме Пермского края РИА Новости сообщили, что ответили промоботу письменно на странице компании в социальной сети "ВКонтакте".
"Мы со всем уважением относимся к Вашим инициативам попытать себя в гонке за пост губернатора Пермского края. Тем не менее есть пара небольших, но существенных ограничений, которые могут этому помешать. Во-первых, выборы еще не объявлены. И объявят их не раньше лета. Есть возможность поднакачать свой политический вес за этот срок. Во-вторых, кандидат на пост губернатора должен быть старше 30 лет. Вряд ли Вы представляете столь устаревшее поколение роботов. Ну и, наконец, вопрос гражданства РФ. Сомневаемся, что у Вас есть паспорт гражданина РФ с регистрацией в пределах России", - говорится в ответе краевого избиркома.
Ранее в администрации правительства Пермского края начал работать робот-чиновник, который выдает посетителям пропуска, записывает на прием к своим "коллегам" и консультирует.