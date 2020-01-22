Избирком отказал промоботу, пожелавшему стать пермским губернатором

"Мы со всем уважением относимся к Вашим инициативам попытать себя в гонке за пост губернатора Пермского края. Тем не менее есть пара небольших, но существенных ограничений, которые могут этому помешать. Во-первых, выборы еще не объявлены. И объявят их не раньше лета. Есть возможность поднакачать свой политический вес за этот срок. Во-вторых, кандидат на пост губернатора должен быть старше 30 лет. Вряд ли Вы представляете столь устаревшее поколение роботов. Ну и, наконец, вопрос гражданства РФ. Сомневаемся, что у Вас есть паспорт гражданина РФ с регистрацией в пределах России", - говорится в ответе краевого избиркома.