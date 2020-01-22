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Тимошенко призвала Зеленского отказаться от своей внешней политики
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РИА Новости

Тимошенко призвала Зеленского отказаться от своей внешней политики

15:04 22.01.2020 (обновлено: 15:28 22.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от политики внешнего управления, либо страна должна отказаться от него.
По ее словам, президент Украины избрал путь не национального развития экономики и восстановления Украины как независимого и суверенного государства, а "сдачу Украины на аутсорсинг внешнему управлению".
"Это означает, либо президент изменит курс и прекратит передавать внешнему управлению все ресурсы страны и все сферы жизни, вернется к возрождению национальной экономики, либо никто из сильных и патриотических людей к нему премьером не пойдет... Мы потеряли субъективность, мы прекратили быть страной, которая решает свою жизнь. По сути мы сегодня руками Зеленского переданы в полурабство. Поэтому либо Зеленский отказывается от такой политики, либо Украина должна отказаться от Зеленского", - сказала Тимошенко на пресс-конференции.
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