Тимошенко призвала Зеленского отказаться от своей внешней политики

По ее словам, президент Украины избрал путь не национального развития экономики и восстановления Украины как независимого и суверенного государства, а "сдачу Украины на аутсорсинг внешнему управлению".

"Это означает, либо президент изменит курс и прекратит передавать внешнему управлению все ресурсы страны и все сферы жизни, вернется к возрождению национальной экономики, либо никто из сильных и патриотических людей к нему премьером не пойдет... Мы потеряли субъективность, мы прекратили быть страной, которая решает свою жизнь. По сути мы сегодня руками Зеленского переданы в полурабство. Поэтому либо Зеленский отказывается от такой политики, либо Украина должна отказаться от Зеленского", - сказала Тимошенко на пресс-конференции.