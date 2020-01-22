Козлов рассказал о приоритетах в работе Минвостокразвития

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вся работа с губернаторами и вице-премьером Юрием Трутневым на Дальнем Востоке направлена на выполнение задач, озвученных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил журналистам глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Ранее Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Позже депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Во вторник вечером президент РФ подписал указы о назначении нового кабинета министров. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сохранили свои посты.
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"Все задачи, которые озвучил Михаил Владимирович Мишустин, имеют ранее подготовленную базу. Это, конечно же, выполнение национальных проектов, это выполнение послания президента, направленное на две главные цели - это увеличение экономического роста и обеспечение достойными условиями жизни для проживания. Мы на Дальнем Востоке работаем в этой логике со всем нашими губернаторами, с вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым. Все наши государственные программы, все наши решения с согласованы с президентом, с председателем правительства и направлены на выполнение этих целей", - сказал Козлов.
По его словам, на Камчатке сейчас обсуждается проект такой же как "Роза Хутор" в Сочи, который может дать более 3,5 тысячи рабочих мест.
"Сегодня принято беспрецедентное решение, что Дальний Восток - приоритет. То, что министерство есть, то, что курирует руководитель на уровне вице-премьера... это позволяет решать многие вопросы и текучки, и прорывные идеи, которые есть по Дальнему Востоку", - добавил Козлов.
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