Козлов рассказал о приоритетах в работе Минвостокразвития

Ранее Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Позже депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Во вторник вечером президент РФ подписал указы о назначении нового кабинета министров. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сохранили свои посты.

"Все задачи, которые озвучил Михаил Владимирович Мишустин, имеют ранее подготовленную базу. Это, конечно же, выполнение национальных проектов, это выполнение послания президента, направленное на две главные цели - это увеличение экономического роста и обеспечение достойными условиями жизни для проживания. Мы на Дальнем Востоке работаем в этой логике со всем нашими губернаторами, с вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым. Все наши государственные программы, все наши решения с согласованы с президентом, с председателем правительства и направлены на выполнение этих целей", - сказал Козлов.

По его словам, на Камчатке сейчас обсуждается проект такой же как "Роза Хутор" в Сочи, который может дать более 3,5 тысячи рабочих мест.