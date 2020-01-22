Эксперты оценили идею разрешить коллекторам собирать долги по ЖКХ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с "360" назвала допуск коллекторских агентств к полноценной работе с долгами россиян по ЖКХ острой необходимостью.
Она объяснила это тем, что у управляющих организаций нет инструментов взыскания долгов по ЖКХ. По словам Москвиной, должники "ликуют уже не первый месяц". Она отметила, что должниками, как правило, являются люди из среднего класса.
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Управляющие компании беспомощны, считает Москвина, потому что им нельзя сотрудничать с коллекторами, а самостоятельно подать на должника в суд они не могут.
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева назвала тему взыскания долгов с россиян болезненной. Она подчеркнула, что коллекторы, которые будут взыскивать долги за коммунальные услуги, должны быть профессионалами, иначе могут пострадать граждане.
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По мнению Лазаревой, должен существовать аппарат по взысканию долгов.
"Управляющая компания должна будет создать себе штат сотрудников, что, в конечном итоге, ляжет на плечи потребителя", — пояснила она.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц сообщила, что коллекторов могут допустить до полноценной работы с долгами россиян по ЖКХ. Согласной статье по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за коммунальные услуги и жилое помещение этой сферой смогут заниматься коллекторы.
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