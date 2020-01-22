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Эксперты оценили идею разрешить коллекторам собирать долги по ЖКХ
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РИА Новости

Эксперты оценили идею разрешить коллекторам собирать долги по ЖКХ

11:05 22.01.2020 (обновлено: 19:44 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с "360" назвала допуск коллекторских агентств к полноценной работе с долгами россиян по ЖКХ острой необходимостью.
Она объяснила это тем, что у управляющих организаций нет инструментов взыскания долгов по ЖКХ. По словам Москвиной, должники "ликуют уже не первый месяц". Она отметила, что должниками, как правило, являются люди из среднего класса.
Кто крайний?
Вчера, 18:42
Кто крайний?
Управляющие компании беспомощны, считает Москвина, потому что им нельзя сотрудничать с коллекторами, а самостоятельно подать на должника в суд они не могут.
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева назвала тему взыскания долгов с россиян болезненной. Она подчеркнула, что коллекторы, которые будут взыскивать долги за коммунальные услуги, должны быть профессионалами, иначе могут пострадать граждане.
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Вчера, 11:15
По мнению Лазаревой, должен существовать аппарат по взысканию долгов.
"Управляющая компания должна будет создать себе штат сотрудников, что, в конечном итоге, ляжет на плечи потребителя", — пояснила она.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц сообщила, что коллекторов могут допустить до полноценной работы с долгами россиян по ЖКХ. Согласной статье по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за коммунальные услуги и жилое помещение этой сферой смогут заниматься коллекторы.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
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4004482
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КоллекторыДолгиЖКХОбщероссийский народный фронтКоммерсантъМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Коллекторы это узаконенные рэкетиры и вымогатели. Есть суд, есть служба судебных приставов. Что еще надо? Такими темпами скоро еще долговые тюрьмы введут.
22 января, 11:09
Д Денис Хорошев
1800000
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