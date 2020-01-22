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2020-01-22T05:54+0300
https://ria.ru/20200122/1563703850.html
"Ъ" узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам
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РИА Новости

"Ъ" узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

05:54 22.01.2020
27557
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.
Как уточняет СМИ, его разработка проходила на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое состоялось на прошлой неделе.
Согласно отдельной статье по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. Отмечается, что для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.
По словам собеседника "Ъ", эта версия документа не является окончательной, некоторые его положения предстоит уточнить.
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Ранее сообщалось, что в начале 2020 года будет разработан законопроект, предусматривающий полный запрет доступа коллекторов к долгам за ЖКХ.
Кроме того, в России вступил в силу запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным коллекторам. Однако они обходят его при помощи агентских договоров.
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КоллекторыДолгиЖКХНовости - НедвижимостьСитуация вокруг работы коллекторовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Лично, я, категорически против такого нововведения. Коллекторская служба зарекомендовала себя исключительно с отрицательной стороны и позволять ей дальше беспредельность, недопустимо. Есть государственные структуры, как судебные приставы и суд. Пусть все идет по закону, а не по беспределу..Не знаю, чем обусловлено такое желание, но оно явно не продуманное..
22 января, 06:19
ИПИгорь Перминов
6900001
Бей своих! Чужим - прощай!
22 января, 06:33
kklimat-tumen
5750602
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