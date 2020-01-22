"Ъ" узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.
Как уточняет СМИ, его разработка проходила на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое состоялось на прошлой неделе.
Согласно отдельной статье по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. Отмечается, что для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.
По словам собеседника "Ъ", эта версия документа не является окончательной, некоторые его положения предстоит уточнить.
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Ранее сообщалось, что в начале 2020 года будет разработан законопроект, предусматривающий полный запрет доступа коллекторов к долгам за ЖКХ.
Кроме того, в России вступил в силу запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным коллекторам. Однако они обходят его при помощи агентских договоров.
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