"Ъ" узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

Как уточняет СМИ, его разработка проходила на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое состоялось на прошлой неделе.

Согласно отдельной статье по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. Отмечается, что для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.