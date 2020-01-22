В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" аэропорт "Пулково"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Полицейские Московского района Петербурга задержали нетрезвого мужчину, подозреваемого в сообщении о ложном минировании в "Пулково", эвакуация аэропорта не проводилась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Московского района Петербурга задержали мужчину, который сообщил о ложном заминировании в "Пулково", - сказано в сообщении.
В понедельник в полицию Московского района позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании аэропорта "Пулково". Взрывчатых веществ и взрывных устройств в помещениях аэропорта обнаружено не было, эвакуация не проводилась.
Полицейские установили личность звонившего и задержали нетрезвого мужчину 1986 года рождения.
Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.