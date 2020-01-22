В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" аэропорт "Пулково"

"Полицейские Московского района Петербурга задержали мужчину, который сообщил о ложном заминировании в "Пулково", - сказано в сообщении.

В понедельник в полицию Московского района позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании аэропорта "Пулково". Взрывчатых веществ и взрывных устройств в помещениях аэропорта обнаружено не было, эвакуация не проводилась.