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В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" аэропорт "Пулково"
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РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" аэропорт "Пулково"

10:23 22.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Полицейские Московского района Петербурга задержали нетрезвого мужчину, подозреваемого в сообщении о ложном минировании в "Пулково", эвакуация аэропорта не проводилась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Московского района Петербурга задержали мужчину, который сообщил о ложном заминировании в "Пулково", - сказано в сообщении.
В понедельник в полицию Московского района позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании аэропорта "Пулково". Взрывчатых веществ и взрывных устройств в помещениях аэропорта обнаружено не было, эвакуация не проводилась.
Полицейские установили личность звонившего и задержали нетрезвого мужчину 1986 года рождения.
Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудник полиции
Вчера, 10:14
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Пулково (аэропорт)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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