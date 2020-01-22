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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T10:26+0300
https://ria.ru/20200122/1563709590.html
Совфед заявил о готовности сотрудничать с новым правительством
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Совфед заявил о готовности сотрудничать с новым правительством

10:12 22.01.2020 (обновлено: 10:26 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Совфед готов взаимодействовать с новым правительством, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду на открытии весенней сессии палаты.
"Важнейшим событием в политической жизни страны стало обновление состава правительства России. На пост председателя правительства был назначен Михаил Владимирович Мишустин", - сказала сенатор.
Новое правительство России
21 января, 22:24
Новое правительство России
По ее словам, это опытный, образованный, современно мыслящий человек с серьёзным опытом государственной службы, которого хорошо знают в Совете Федерации.
"Мы приветствуем это назначение и готовы к конструктивному сотрудничеству с Михаилом Владимировичем и новым составом кабинета министров", - отметила Матвиенко.
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Формирование нового правительстваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПравительство РФПолитика
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