Совфед заявил о готовности сотрудничать с новым правительством

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Совфед готов взаимодействовать с новым правительством, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в среду на открытии весенней сессии палаты.
"Важнейшим событием в политической жизни страны стало обновление состава правительства России. На пост председателя правительства был назначен Михаил Владимирович Мишустин", - сказала сенатор.
21 января, 22:24Новое правительство России
По ее словам, это опытный, образованный, современно мыслящий человек с серьёзным опытом государственной службы, которого хорошо знают в Совете Федерации.
"Мы приветствуем это назначение и готовы к конструктивному сотрудничеству с Михаилом Владимировичем и новым составом кабинета министров", - отметила Матвиенко.