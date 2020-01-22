Совфед заявил о готовности сотрудничать с новым правительством

"Важнейшим событием в политической жизни страны стало обновление состава правительства России. На пост председателя правительства был назначен Михаил Владимирович Мишустин", - сказала сенатор.

По ее словам, это опытный, образованный, современно мыслящий человек с серьёзным опытом государственной службы, которого хорошо знают в Совете Федерации.