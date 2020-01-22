Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия. Об этом в интервью газете "Взгляд.ру" рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Юрий Беленков.
По словам кардиолога, причина тромбоза может относиться к генетическим заболеваниям крови, которые сопровождаются повышенным тромбообразованием.
При этом отрыв тромба в молодом возрасте чаще случается у женщин. Беленков отмечает, к этому может привести наличие периферических вен – длительного пережатия сосуда. Эксперт подчеркивает, что все же чаще молодые люди погибают от разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Он советует проходить обследования, чтобы обезопасить себя.
"Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены – сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба. Даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба", – заявил Беленков.
Специалист рекомендует девушкам идти на обследование даже без симптомов перед тем, как стать мамой, если по женской линии встречается варикозное расширение вен.
В понедельник стало известно о гибели 26-летней солистки, педагога-хореографа театра эстрады "Провинция" Марины Рузавиной в Пензе. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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