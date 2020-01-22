Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

При этом отрыв тромба в молодом возрасте чаще случается у женщин. Беленков отмечает, к этому может привести наличие периферических вен – длительного пережатия сосуда. Эксперт подчеркивает, что все же чаще молодые люди погибают от разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Он советует проходить обследования, чтобы обезопасить себя.