Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
"Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная!" — написал в своем инстаграме художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
По данным портала "Пензенская правда", актрису похоронили 18 января.