Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

"Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная!" — написал в своем инстаграме художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.