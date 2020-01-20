Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T21:09+0300
https://ria.ru/20200120/1563645957.html
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/156364/56/1563645645_0:82:1080:690_1036x0_80_0_0_b8cb5537f2b438e401d8131719cf79f1.jpg
РИА Новости

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

18:25 20.01.2020 (обновлено: 21:09 20.01.2020)
103319
© Фото : instagram пользователя @marinaruzavinaАктриса театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
© Фото : instagram пользователя @marinaruzavina
Актриса театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
"Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная!" — написал в своем инстаграме художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
По данным портала "Пензенская правда", актрису похоронили 18 января.
11817502835
Обсудить 6
Марина РузавинаПензаОбщество
Популярные комментарии
Зачем эта информация здесь?
20 января, 19:27
Андрей Бантеев
17004032
Царствия ей небесного.
20 января, 18:42
Фома Фомич
4401401
Рекомендуем
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия купила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Таблетки
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Машины на зимней дороге
Эксперт назвал пять способов "убить" машину зимой
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров опроверг слухи об отставке
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Актриса Наталья Бочкарева выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
В Европе сняли арест с активов "Газпрома"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния