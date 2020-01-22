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Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
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РИА Новости

Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором

00:54 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос о назначении кандидатуры замглавы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России.
В понедельник Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, Юрий Чайка переходит на другую работу. Позднее глава государства предложил Чайке занять пост полпреда президента в СКФО.
Игорь Краснов
20 января, 17:52Сказано в эфире
Краснов вместо Чайки: почему и зачем?Президент Владимир Путин предложил на должность генерального прокурора зампреда СК Юрия Краснова, Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Адвокат Анатолий Кучерена и политолог Алексей Мартынов прокомментировали эти изменения в интервью радио Sputnik.
Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате поддержать кандидатуру Краснова. Ожидается, что при рассмотрении этого пункта повестки будет присутствовать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Краснов на работе в Следственном комитете зарекомендовал себя как эффективный и ответственный сотрудник, настоящий профессионал. В его послужном списке – расследования многих крупных дел, запутанных преступлений. Это даёт нам основания верить, что он справится с новыми обязанностями, и под его руководством Генеральная прокуратура будет работать результативно", - сказал глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев.
Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ныне - Северный федеральный университет). С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах был следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры.
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ в Совете Федерации
Вчера, 13:19
Кандидат в генпрокуроры считает, что нужно сокращать сроки следствия
В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года - самостоятельное ведомство - Следственный комитет РФ). Занимал пост старшего следователя по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ - председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, о хищениях при строительстве космодрома Восточный.
С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета. Генерал-лейтенант юстиции. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен почетной грамотой президента РФ.
Игорь Краснов
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Краснов назвал приоритеты в работе Генпрокуратуры
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновСледственный комитет РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаПолитика
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