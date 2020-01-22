Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос о назначении кандидатуры замглавы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России.

В понедельник Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, Юрий Чайка переходит на другую работу. Позднее глава государства предложил Чайке занять пост полпреда президента в СКФО.

Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате поддержать кандидатуру Краснова. Ожидается, что при рассмотрении этого пункта повестки будет присутствовать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Краснов на работе в Следственном комитете зарекомендовал себя как эффективный и ответственный сотрудник, настоящий профессионал. В его послужном списке – расследования многих крупных дел, запутанных преступлений. Это даёт нам основания верить, что он справится с новыми обязанностями, и под его руководством Генеральная прокуратура будет работать результативно", - сказал глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев.

Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ныне - Северный федеральный университет). С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах был следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры.

В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года - самостоятельное ведомство - Следственный комитет РФ). Занимал пост старшего следователя по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ - председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, о хищениях при строительстве космодрома Восточный.