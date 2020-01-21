Эксперт прокомментировал переназначение министров "силового блока"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лидер движения "Сильная Россия" Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков назвал сохранение министрами силового блока своих постов в правительстве РФ "логичной политикой", которая обеспечивает преемственность в сфере общественной безопасности.

"Новый состав правительства сбалансированный. Что касается, силового блока…, это логичная политика, и определенная преемственность в области общественной безопасности. Надо не забывать о том, что с современными вызовами и угрозами наш силовой блок справляется", - сказал Цветков.

По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу – тот человек, который "серьезным образом повысил боеготовность российской армии". "Пользуется беспрекословным авторитетом среди личного состава и экспертного сообщества", - пояснил эксперт.

"Зиничев – безусловно, это человек, который исправляет ошибки предыдущего руководства. В свое время при Шойгу был расцвет МЧС, потом, при следующем руководителе были определенные ошибки. Зиничеву уже удалось целый ряд из них исправить, другие он исправляет. Личный состав воспринимает его как руководителя, понимающего проблемы личного состава, как профессионала. Он полностью оправдывает то доверие, которое было высказано ему руководством страны", - добавил он.