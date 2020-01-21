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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:49+0300
https://ria.ru/20200121/1563699292.html
Эксперт прокомментировал переназначение министров "силового блока"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/90/1563469093_0:361:2926:2007_1036x0_80_0_0_778c95f341e7fadb193e271f7ce69a25.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал переназначение министров "силового блока"

22:48 21.01.2020 (обновлено: 22:49 21.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков назвал сохранение министрами силового блока своих постов в правительстве РФ "логичной политикой", которая обеспечивает преемственность в сфере общественной безопасности.
В новом кабмине РФ свои посты сохранили главы Минобороны Сергей Шойгу, МЧС – Евгений Зиничев, МВД – Владимир Колокольцев.
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"Новый состав правительства сбалансированный. Что касается, силового блока…, это логичная политика, и определенная преемственность в области общественной безопасности. Надо не забывать о том, что с современными вызовами и угрозами наш силовой блок справляется", - сказал Цветков.
По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу – тот человек, который "серьезным образом повысил боеготовность российской армии". "Пользуется беспрекословным авторитетом среди личного состава и экспертного сообщества", - пояснил эксперт.
"Зиничев – безусловно, это человек, который исправляет ошибки предыдущего руководства. В свое время при Шойгу был расцвет МЧС, потом, при следующем руководителе были определенные ошибки. Зиничеву уже удалось целый ряд из них исправить, другие он исправляет. Личный состав воспринимает его как руководителя, понимающего проблемы личного состава, как профессионала. Он полностью оправдывает то доверие, которое было высказано ему руководством страны", - добавил он.
"Колокольцев как никто другой хорошо знает проблемы полиции, последовательно их решает. Значительную роль в его руководстве играет персональная ответственность руководителей за подчиненных. Это сыграло значительную положительную роль. Он понимает проблемы, которые существуют в полиции на местах, и последовательно их решает. Считаю, что логично его переназначение", - добавил Цветков.
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Новое правительство России
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Формирование нового правительстваЕвгений ЗиничевАнтон Цветков ("Сильная Россия")Владимир КолокольцевСергей ШойгуРоссияБезопасностьПолитика
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