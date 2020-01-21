Биография Сергея Кравцова

Сергей Сергеевич Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве.

В 1996 году окончил с отличием Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики. В 2000 году – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка". Доктор педагогических наук

С 1997 по 2002 год – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института управления образованием Российской академии образования.

С 2002 по 2008 год работал в министерстве образования РФ, федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

С 2008 по 2009 год – директор ФГУ "Федеральный центр тестирования".

С 2009 по 2011 год – директор учреждения Российской академии образования "Институт управления образованием".

В 2011 году – исполняющий обязанности ректора ФГУ "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования".

В апреле 2011 года – руководитель департамента регионального развития министерства образования и науки РФ.

С июля 2012 года – руководитель департамента управления программами и конкурсных процедур министерства образования и науки Российской Федерации.

С августа 2013 года – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

С октября 2017 года – заместитель министра образования и науки РФ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

С мая 2018 года – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

С 21 января 2020 года - министр просвещения РФ.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 3,363 миллиона рублей.