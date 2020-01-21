Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сохранение главой МИД Сохранение главой МИД Сергеем Лавровым и главой минобороны Сергеем Шойгу своих постов в новом составе правительства говорит о последовательности и преемственности российской внешней политики, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов

Ранее стало известно, что министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров сохранили свои посты в новом составе правительства. Лавров занимает свой пост с 2004 года, Шойгу – с 2012 года.

"Это говорит о том, что этот блок основных министерств находится в ведении президента, а не премьер-министра, что, в общем, всегда и было. Соответственно, президент в целом доволен российской внешне-оборонной политикой, он не видит необходимости каким-то образом это менять и понимает, что смена министров на данном этапе, скорее, вызвала бы дополнительные сложности, чем придала новый импульс нашим внешнеполитическим инициативам", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Я думаю, что это также сигнал, и в том числе нашим международным партнерам, о том, что какие бы ни были изменения внутри страны, внешняя политика РФ остается последовательной. Что очень важно – что наша внешне-оборонная политика является президентской, то есть он несет основную ответственность за те или иные акции России во внешнем мире. Эта преемственность, последовательность, президентский характер российской внешней политики был еще раз подтверждён этим решением", - подчеркнул он.

В свою очередь, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что такое развитие событий было предсказуемо, так как у президента нет претензий к возглавляемым Лавровым и Шойгу ведомствам.

"Претензии, которые предъявляются правительству, в частности, описанные в послании, они никоим образом не могли быть отнесены ни к МИД, ни к Минобороны. Здесь все изначально было очевидно. Все послание президента было про внутриполитические проблемы, соответственно, ни одного пожелания, которое было бы адресовано либо к внешнеполитическому ведомству, либо к министерству обороны, не прозвучало. Означает, что вопросов и претензий нет. Это с самого начала считывалось", - пояснил он.

Во внешней политике никаких трансформаций не произойдет, в отличие от внутренней, выразил уверенность Коктыш.