Биография Владимира Якушева

В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "правоведение", в 1997 году – по специальности "финансы и кредит"

В 1986‑1988 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

Трудовую деятельность начал в 1993 году юрисконсультом филиала Ямало‑Ненецкого филиала Западно‑Сибирского коммерческого банка.

В 1994‑1997 годах – исполняющий обязанности директора, директор Ямало‑Ненецкого филиала Западно‑Сибирского коммерческого банка.

В 1997‑1998 годах – вице‑президент банка – директор Салехардского филиала ОАО "Запсибкомбанка".

С 1998 года занимал должности первого вице‑президента ОАО "Запсибкомбанк", а затем президента ОАО "Запсибкомбанк".

С июня 2001 года занимал пост вице‑губернатора Тюменской области.

В марте 2005 года был назначен исполняющим обязанности главы города Тюмени и утвержден главой Тюменской городской Думы.

С 24 ноября 2005 года – губернатор Тюменской области.

12 октября 2010 года по представлению президента РФ был наделен Тюменской областной Думой полномочиями губернатора Тюменской области.

26 ноября 2010 года был избран губернатором Тюменской области на новый срок.

14 сентября 2014 года Владимир Якушев был избран губернатором Тюменской области. За него проголосовали 87% избирателей

25 сентября 2014 года официально вступил в должность губернатора Тюменской области.

18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен на должность министра строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации.

21 января 2020 года указом президента назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Член правления Союза биатлонистов России ( 2009 ).

Награжден орденом Почета ( 2008 ), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени ( 2012 ).

Женат, двое детей.