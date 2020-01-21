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Клишас прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
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РИА Новости

Клишас прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО

18:43 21.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначение бывшего Генпрокурора Юрия Чайки полпредом в СКФО позволит более успешно продвигать нацпроекты в регионах округа, повысит качество жизни людей, сказал журналистам глава конституционного комитета Совфеда, официальный представитель СФ в Генпрокуратуре Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.
"Юрий Яковлевич Чайка имеет огромный опыт в вопросах защиты прав и законных интересов граждан. Проблемы людей всегда были в центре его внимания в период работы в должности генпрокурора", - сказал Клишас.
Сенатор выразил уверенность, что на новом посту "он сможет существенно продвинуть национальные проекты и повысить защищенность и качество жизни людей".
"Мы очень благодарны Юрию Яковлевичу за очень конструктивную и плодотворную работу с Советом Федерации", - отметил политик.
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 16:53Сказано в эфире
Стратегия для Кавказа. Эксперты о новой должности для Юрия ЧайкиЮрий Чайка получил предложение стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили в Кремле. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали эту новость.
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СКФОАндрей КлишасСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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