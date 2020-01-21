Клишас прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Назначение бывшего Генпрокурора Юрия Чайки полпредом в СКФО позволит более успешно продвигать нацпроекты в регионах округа, повысит качество жизни людей, сказал журналистам глава конституционного комитета Совфеда, официальный представитель СФ в Генпрокуратуре Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.
"Юрий Яковлевич Чайка имеет огромный опыт в вопросах защиты прав и законных интересов граждан. Проблемы людей всегда были в центре его внимания в период работы в должности генпрокурора", - сказал Клишас.
Сенатор выразил уверенность, что на новом посту "он сможет существенно продвинуть национальные проекты и повысить защищенность и качество жизни людей".
"Мы очень благодарны Юрию Яковлевичу за очень конструктивную и плодотворную работу с Советом Федерации", - отметил политик.