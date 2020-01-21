Клишас прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО

Президент РФ Владимир Путин во вторник провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан.