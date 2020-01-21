В Псковской области нашли массовое захоронение

"В правоохранительные органы от представителей поискового отряда поступило сообщение об обнаружении в Пыталовском районе массового захоронения людей, предположительно, времен Великой Отечественной войны. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

"О характере их насильственной смерти свидетельствуют хаотичное расположение останков в могиле, имеющиеся на большинстве черепов повреждения и значительное количество шрапнели", - добавляется в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и личностей убитых. Добавляется, что после проведения экспертиз погибшие будут перезахоронены.