В Псковской области нашли массовое захоронение

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Псковские следователи организовали проверку после обнаружения массового захоронения людей, предположительно, убитых в ходе Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СК РФ.
"В правоохранительные органы от представителей поискового отряда поступило сообщение об обнаружении в Пыталовском районе массового захоронения людей, предположительно, времен Великой Отечественной войны. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, на территории заброшенной деревни Каменка при раскопках на месте захоронения бойца Красной армии поисковиками было обнаружено массовое погребение не менее десяти человек, среди которых есть дети. Предположительно, это люди, убитые в годы Великой Отечественной войны.
"О характере их насильственной смерти свидетельствуют хаотичное расположение останков в могиле, имеющиеся на большинстве черепов повреждения и значительное количество шрапнели", - добавляется в сообщении.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и личностей убитых. Добавляется, что после проведения экспертиз погибшие будут перезахоронены.
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