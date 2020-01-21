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Суд в Петербурге арестовал женщину, обвиняемую в истязании падчерицы
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РИА Новости

Суд в Петербурге арестовал женщину, обвиняемую в истязании падчерицы

18:17 21.01.2020
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
Женщина в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Фрунзенский районный суд вынес решение о заключении под стражу жительницы Петербурга Татьяны Бердниковой, обвиняемой в систематическом избиении своей шестилетней падчерицы вместе со своим супругом, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Ранее Фрунзенский районный суд заключил под стражу отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова.
"Бердникова обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий, путём систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего. Суд вынес решение о заключении под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Сама обвиняемая просила избрать домашний арест либо запрет общения с малолетними детьми.
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Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили ряд уголовных дел в отношении семейной пары по подозрению в истязании девочки и мальчика, чьим отцом является глава этой семьи. По данным ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу, отец и мачеха девочки 2014 года рождения "из личных неприязненных отношений с особой жестокостью, издевательством и мучениями" систематически избивали ребенка руками и ногами, а также, предположительно, использовали для этих целей бейсбольную биту. Из-за того что девочке не оказывалась медпомощь, у нее образовалась инфицированная рана, отмечали в ведомстве.
По данным следствия, мужчина также из личной неприязни избивал своего сына 2015 года рождения.
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