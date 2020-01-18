В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

"Бердников обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетних. Суд определил ему заключение под стражу сроком до 16.03.2020", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили ряд уголовных дел в отношении семейной пары по подозрению в истязании девочки и мальчика, чьим отцом является глава этой семьи. По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения "из личных неприязненных отношений с особой жестокостью, издевательством и мучениями" систематически избивали ребенка руками и ногами, а также, предположительно, использовали для этих целей бейсбольную биту. Из-за того что девочке не оказывалась медпомощь, у нее образовалась инфицированная рана, отмечали в ведомстве.