В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Фрунзенский районный суд заключил под стражу жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей — шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Бердников обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетних. Суд определил ему заключение под стражу сроком до 16.03.2020", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили ряд уголовных дел в отношении семейной пары по подозрению в истязании девочки и мальчика, чьим отцом является глава этой семьи. По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения "из личных неприязненных отношений с особой жестокостью, издевательством и мучениями" систематически избивали ребенка руками и ногами, а также, предположительно, использовали для этих целей бейсбольную биту. Из-за того что девочке не оказывалась медпомощь, у нее образовалась инфицированная рана, отмечали в ведомстве.
По данным следствия, мужчина также из личной неприязни избивал своего сына 2015 года рождения.
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