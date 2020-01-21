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Нижегородская область
2020-01-21T18:07+0300
https://ria.ru/20200121/1563685868.html
Никитин рассказал о внедрении нового инструмента поддержки инвесторов
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РИА Новости

Никитин рассказал о внедрении нового инструмента поддержки инвесторов

18:07 21.01.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора и ПравительстваГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным министерствам подготовить предложения в законодательство РФ и изменения в закон региона об инвестиционном налоговом вычете с учетом положений послания президента России, сообщает пресс-служба областного правительства.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам из федерального бюджета две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционных налоговых вычетов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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По словам губернатора, это "кардинальное изменение ситуации в части возможностей регионов для инвестиционной политики и стимулирования инвестиций".
"В 2019 году мы приняли решение о внедрении нового инструмента поддержки инвесторов – инвестиционного налогового вычета. В сентябре был утвержден соответствующий закон области. Предложенный президентом механизм по компенсации субъектам РФ 2/3 выпадающих доходов от применения вычета однозначно является стимулом для регионов. Территории, где отсутствует инвествычет, будут заинтересованы в его введении, а мы, в свою очередь – в усовершенствование данного механизма", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Прорабатывается возможность корректировки сроков применения этой меры поддержки и расширения категорий налогоплательщиков, которые смогут ей воспользоваться. Сейчас это нижегородские организации, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные проекты.
"Применение инвестиционного налогового вычета предприятиями Нижегородской области и последующая компенсация выпадающих доходов региону за счет средств федерального бюджета даст возможность направить эти средства на социально-экономическое развитие региона, на повышение уровня жизни", - подчеркнул Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинВладимир ПутинНижегородская областьРоссияЭкономика
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