Никитин рассказал о внедрении нового инструмента поддержки инвесторов

"В 2019 году мы приняли решение о внедрении нового инструмента поддержки инвесторов – инвестиционного налогового вычета. В сентябре был утвержден соответствующий закон области. Предложенный президентом механизм по компенсации субъектам РФ 2/3 выпадающих доходов от применения вычета однозначно является стимулом для регионов. Территории, где отсутствует инвествычет, будут заинтересованы в его введении, а мы, в свою очередь – в усовершенствование данного механизма", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.