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Джабаров прокомментировал визит Путина в Израиль
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РИА Новости

Джабаров прокомментировал визит Путина в Израиль

15:36 21.01.2020 (обновлено: 15:43 21.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Израиль важен, в ходе него будет обсуждаться подготовка к мероприятиям по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в этом вопросе РФ и Израиль полностью солидарны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Визит Путина в Израиль запланирован на 23 января. Помимо обсуждения двусторонней повестки, в преддверии очередной годовщины полного снятия блокады Ленинграда и Дня памяти жертв Холокоста (27 января) российский президент примет участие в открытии мемориала в память о защитниках города-героя "Свеча памяти" и в мероприятиях в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" на территории Польши.
"Я думаю, что визит российского лидера важен. Сложилась добрая традиция регулярных встреч Владимира Путина с премьер-министром Израиля. Дело в том, что вопрос, который будет обсуждаться в ходе данного визита, там конечно серия других вопросов будет затрагиваться, но главный вопрос - это подготовка к великой дате - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. У нас даже если какие-то разногласия есть, а они естественно есть в наших отношениях, в этом вопросе у нас с Израилем полная солидарность", - сказал Джабаров на круглом столе на тему: "Российско-израильские отношения на современном этапе" в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что ранее в израильском городе Нетания был открыт мемориальный комплекс, посвященный подвигу воинов Красной Армии, победивших нацизм. "Я хочу отметить, это была единственная зарубежная страна, которая в послевоенный период построила и открыла памятник Красной Армии. То есть не жертвам войны, а именно солдатам Красной Армии, которые освободили мир от фашизма", - отметил сенатор.
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"На всех встречах наши израильские партнеры подчеркивают: "пока мы существуем, мы всегда с вами рядом в том, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны". Это дорогого стоит на фоне того, что сейчас в мире пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, сделать Советский Союз тоже виновником этого страшного события... Трудно спорить с открытыми документами, фактами, чтобы убедиться, кто в итоге начал войну, а кто способствовал, чтобы война была развязана прежде всего против Советского Союза", - сказал Джабаров.
По его мнению, этот визит очень важен, потому что он "еще раз подчеркнет и даст сигнал всему миру, что никто не забыт, ничто не забыто, переписать истории не удастся".
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Владимир ДжабаровВеликая Отечественная война (1941-1945)Совет Федерации РФВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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