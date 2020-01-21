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Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
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РИА Новости

Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда

14:25 21.01.2020 (обновлено: 17:22 21.01.2020)
70200
© Фото : сайт Пенсионного фонда РФДенис Майборода
Денис Майборода
© Фото : сайт Пенсионного фонда РФ
Денис Майборода. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Майборода задержан, не раскрывая подробностей.
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"Двадцать первого января 2020 года Железнодорожным районным судом Красноярска удовлетворено ходатайство старшего следователя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зуева А. А. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майбороды Дениса Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере". — Прим. ред.), на один месяц, то есть до 19 февраля 2020 года включительно", — говорится в сообщении.
В конце 2018 года региональный главк СК сообщал о том, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 миллионов рублей. По предварительной версии следствия, был проведен аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость была около 54 миллионов.
В СК тогда сообщили, что следователи совместно с УФСБ провели обыски в кабинетах сотрудников отделения ПФР, изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
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Пенсионный фонд РФКрасноярский крайРоссияКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
пока не начнут стрелять, за взятки и превышения полномочий, как при Сталине, так все и останется....воры...взяточники...
21 января, 16:47
Maks Winter
7400213
Всё, что нажито не посильным трудом... Может надо не пенсии копеечные у людей отнимать, а навести порядок в ПФР? Продажа дворцов ПФР и конфискация у жуликов, думаю надолго покроет дефицит ПФР.
21 января, 17:12
Леонид
6200001
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