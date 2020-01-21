Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда

КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Майборода задержан, не раскрывая подробностей.

"Двадцать первого января 2020 года Железнодорожным районным судом Красноярска удовлетворено ходатайство старшего следователя первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зуева А. А. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майбороды Дениса Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере". — Прим. ред.), на один месяц, то есть до 19 февраля 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

В конце 2018 года региональный главк СК сообщал о том, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 миллионов рублей. По предварительной версии следствия, был проведен аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость была около 54 миллионов.