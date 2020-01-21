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2020-01-21T12:48+0300
https://ria.ru/20200121/1563667388.html
Источник сообщил о задержании главы красноярского отделения ПФР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156035/24/1560352412_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4858c336f1af8fb9b132568086d887d7.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о задержании главы красноярского отделения ПФР

12:48 21.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Глава отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Управляющий отделением пенсионного фонда по краю задержан", - сказал собеседник агентства.
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Подробностей и причины задержания собеседник не назвал.
В конце 2018 года региональный главк СК сообщал о том, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 миллионов рублей. По предварительной версии следствия, был проведен аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость была около 54 миллионов.
В СК тогда сообщили, что следователи совместно с УФСБ провели обыски в кабинетах сотрудников отделения ПФР, изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт, а также электронные носители информации.
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