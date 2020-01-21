Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили

НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
В начале декабря 2019 года в одном из популярных в Новосибирске пабликов в соцсети "ВКонтакте" появился видеоролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебной машины бутылку дорогого виски и со словами "хотел на Новый год оставить, но работа важнее, незамерзайки нету" заливает ее в бачок для стеклоомывающей жидкости. Со смехом мужчина говорит, что, работая в ДПС, может себе такое позволить.
16 октября 2019, 13:12Эксперт объяснил причины нехватки сотрудников в МВД
"Служебная проверка завершена. По ее итогам приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — сообщил РИА Новости во вторник представитель главка.