Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили

"Служебная проверка завершена. По ее итогам приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — сообщил РИА Новости во вторник представитель главка.