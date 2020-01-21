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Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
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РИА Новости

Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили

13:42 21.01.2020 (обновлено: 15:51 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
В начале декабря 2019 года в одном из популярных в Новосибирске пабликов в соцсети "ВКонтакте" появился видеоролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебной машины бутылку дорогого виски и со словами "хотел на Новый год оставить, но работа важнее, незамерзайки нету" заливает ее в бачок для стеклоомывающей жидкости. Со смехом мужчина говорит, что, работая в ДПС, может себе такое позволить.
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"Служебная проверка завершена. По ее итогам приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", — сообщил РИА Новости во вторник представитель главка.

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Дорожно-патрульная службаМВД РФНовосибирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Народ! Вы что, такой вискарь ни разу не пили? Виски, и другие дорогие напитки, имеют в горлышке дозатор. Это первый отличительный знак хорошего напитка от подделки. Полицейский, видимо, просто где то надыбал (конфисковал?) паленый вискарь. Потому его и залил. А куда его девать еще? Пить нельзя, кому отдать - подсудное дело. Просто, лишнего понтанулся, в этом его вина. Он залил контрафактный вискарь!
21 января, 14:39
Ильдар Печник
21630020
Рядовых сотрудников (чиновников) увольняют показательно за небольшие шалости (высказывания в Инете), тогда как более старшим прощают гораздо большее. Пора уже и за других браться, а то только "по собственному желанию", и "в связи с переходом на новое место работы".
21 января, 16:01
ssavastjanov
2100002
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