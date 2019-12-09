В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. В одном из новосибирских пабликов во "ВКонтакте" появился ролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебной машины бутылку виски и заливает ее в бак для стеклоомывающей жидкости.
"На самом деле хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Замерзайки нет. Служба важнее, а что поделать. На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС", — говорит человек на видео.
При этом оператор громко смеется и нецензурно выражается.
После публикации ролика областной главк МВД организовал служебную проверку. По ее результатам виновных могут привлечь к дисциплинарной ответственности, сообщил РИА Новости представитель управления.
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