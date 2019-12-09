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2019-12-09T11:46+0300
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В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
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РИА Новости

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

07:00 09.12.2019 (обновлено: 11:46 09.12.2019)
29472
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. В одном из новосибирских пабликов во "ВКонтакте" появился ролик, на котором мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника служебной машины бутылку виски и заливает ее в бак для стеклоомывающей жидкости.

"На самом деле хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Замерзайки нет. Служба важнее, а что поделать. На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС", — говорит человек на видео.

При этом оператор громко смеется и нецензурно выражается.
После публикации ролика областной главк МВД организовал служебную проверку. По ее результатам виновных могут привлечь к дисциплинарной ответственности, сообщил РИА Новости представитель управления.
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Новосибирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
И что тут криминального?Неужели чувство юмора теперь наказуемо?
9 декабря, 08:47
Олег 84
3610002
И что? Что нарушил? Я водку заливал в бачок омывателя
9 декабря, 07:12
D B
2820003
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