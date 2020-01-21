Краснов выступил за индивидуальный подход в кадровой политике ГП

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов заявил, что не намерен "огульно" подходить к изменениям в кадровой политике ведомства.
В понедельник днем Кремль сообщил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы СК РФ Краснова на должность генпрокурора, занимавший ее с 2006 года Юрий Чайка переходит на другую работу.
"В учреждениях прокуратуры очень много профессиональных кадров работает. Надо посмотреть, кто как работает. Все индивидуально", - сказал Краснов на совместном заседании комитетов Совфеда по законодательству и по обороне.
"Огульно это нельзя делать (менять кадровую политику - ред.)", - добавил он.
Профильные комитеты Совфеда во вторник рекомендовали палате утвердить Краснова генпрокурором РФ.
20 января, 13:52Биография Игоря Краснова