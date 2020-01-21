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Краснов выступил за индивидуальный подход в кадровой политике ГП
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РИА Новости

Краснов выступил за индивидуальный подход в кадровой политике ГП

13:30 21.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов заявил, что не намерен "огульно" подходить к изменениям в кадровой политике ведомства.
В понедельник днем Кремль сообщил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы СК РФ Краснова на должность генпрокурора, занимавший ее с 2006 года Юрий Чайка переходит на другую работу.
"В учреждениях прокуратуры очень много профессиональных кадров работает. Надо посмотреть, кто как работает. Все индивидуально", - сказал Краснов на совместном заседании комитетов Совфеда по законодательству и по обороне.
"Огульно это нельзя делать (менять кадровую политику - ред.)", - добавил он.
Профильные комитеты Совфеда во вторник рекомендовали палате утвердить Краснова генпрокурором РФ.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
Биография Игоря Краснова
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновСледственный комитет РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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