В Петербурге три пассажирки маршрутки пострадали в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Три женщины пострадали в маршрутном такси при столкновении с двумя автомобилями в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Выборгском районе на Песочном шоссе, 47 водитель, управляя маршрутным такси №259, столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП трое пассажиров маршрутного такси, женщины, с травмами средней степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.
Ведется проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.