Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T13:07+0300
https://ria.ru/20200121/1563668403.html
В Петербурге три пассажирки маршрутки пострадали в ДТП
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Петербурге три пассажирки маршрутки пострадали в ДТП

13:07 21.01.2020
196
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Три женщины пострадали в маршрутном такси при столкновении с двумя автомобилями в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Выборгском районе на Песочном шоссе, 47 водитель, управляя маршрутным такси №259, столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП трое пассажиров маршрутного такси, женщины, с травмами средней степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.
Ведется проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.
Хоккеист Нефтехимика Степан Захарчук
Вчера, 10:58
"Нефтехимик" расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
000101
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Производство напитков в пластиковой таре
В ГД предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге нашли тело девушки рядом с оголенными проводами
Школьная столовая
В Сочи мошенница похитила средства, выделенные на школьное питание
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею о принудительном лечении пьяных нарушителей
Комплекс защитных сооружений от наводнений Петербурга
В Петербурге миновала угроза подъема воды в Неве
Задержание мошенников, пытавшихся продать пост мэра одного из городов в Дагестане
В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей
Россия приостанавливает полеты в Египет
В АТОР назвали сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Петр Толстой
Россия может выдвинуть кандидатуру Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ
Вид на пролив Гудзон в Нью-Йорке
СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
ЦОДД призвал москвичей к осторожности на дорогах из-за непогоды
Ман Рэй, портрет Пикассо. Ноябрь 1932 г.
На немецкого врача подали в суд за попытку продать фальшивого Пикассо
Украинские военные во время репетиции парада в Киеве
Киев потребовал больше разъяснений от Лондона из-за "тризуба"
Кадр из фильма Идеальное убийство
Умер актер из фильма "Идеальное убийство" Уильям Богерт
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Минпросвещения заявили, что послание Путина придало новый импульс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
Лента новостейМолния