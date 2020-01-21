В Петербурге три пассажирки маршрутки пострадали в ДТП

"В Выборгском районе на Песочном шоссе, 47 водитель, управляя маршрутным такси №259, столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП трое пассажиров маршрутного такси, женщины, с травмами средней степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.