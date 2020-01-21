В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине

"В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайне мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре - вот это можно констатировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече Путина и Джонсона.