В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Кремле назвали лаконичной, конструктивной и с элементами примирительного настроя встречу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча между лидерами двух стран состоялась на полях конференции по Ливии в Берлине в воскресенье.
"В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайне мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре - вот это можно констатировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече Путина и Джонсона.
В заявлении официального представителя канцелярии Джонсона, опубликованном на следующий день после встречи, отмечалось, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность".