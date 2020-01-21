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В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине

12:02 21.01.2020 (обновлено: 12:12 21.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Кремле назвали лаконичной, конструктивной и с элементами примирительного настроя встречу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча между лидерами двух стран состоялась на полях конференции по Ливии в Берлине в воскресенье.
"В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайне мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре - вот это можно констатировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече Путина и Джонсона.
В заявлении официального представителя канцелярии Джонсона, опубликованном на следующий день после встречи, отмечалось, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность".
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Борис ДжонсонВладимир ПутинБерлин (город)В мире
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