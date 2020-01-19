Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T03:56+0300
https://ria.ru/20200119/1563608122.html
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
https://cdn24.img.ria.ru/images/156360/92/1563609267_0:283:2944:1939_1036x0_80_0_0_4d2266296e73b91659a3947863e2c97a.jpg
РИА Новости

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

19:56 19.01.2020 (обновлено: 03:56 20.01.2020)
101092
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
"Премьер-министр встретился с президентом Путиным на полях берлинской конференции по Ливии. Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась: это было безрассудное применение химического оружия и бессовестная попытка убить ни в чем не повинных людей на британской территории. Он сказал, что подобное нападение не должно повториться", — говорится в заявлении премьера.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом.
"Премьер-министр заявил, что нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам, подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", — отмечается в заявлении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
13 декабря 2019, 12:54
Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Джонсон ранее, когда занимал пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс
3 ноября 2019, 08:00
Как британские пропагандисты устроили Китаю "отравление в Солсбери"
4948241046427
Обсудить 124
Сергей СкрипальВладимир ПутинВеликобританияКонференция по Ливии в БерлинеБорис ДжонсонВ мире
Популярные комментарии
А куда его послал Путин там не говорится?
19 января, 20:12
Александр Бородин
3066511119
Ну, ещё бы :) Есть английская пословица: "Дурак в сорок лет - дурак навсегда". Что Джонсону, что Мэй - уже за 40. Чтут свои пословицы, однако :)
19 января, 20:09
АБАлександр Белый
2863310118
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Макрон и Меркель потеряли Путина на саммите в Берлине
Макрон и Меркель "потеряли" Путина на саммите в Берлине
Кадр из фильма Майор Юрия Быкова
Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта
Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Украинский пограничник
Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
11:36Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
11:35МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД
11:34В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
11:32В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян
11:27На судью в Кирове начали производство по делу о пьяном вождении
11:27ДНР обвинила силовиков в 31 нарушении перемирия за неделю
11:20КНР делится с другими странами информацией по новому типу коронавируса
Лента новостейМолния