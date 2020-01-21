СК опубликовал видео с места пожара в Томской области

НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео следственных действий в деревянном здании на территории одной из лесопилок в Томской области, где сгорели 11 человек.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
На опубликованных СК кадрах видно, что от здания после пожара остались одни обгоревшие стены. Следователи изучают место происшествия, проводят фото- и видеофиксацию.
В обладминистрации РИА Новости уточнили, что предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Ранее представитель экстренных служб сообщал агентству, что в качестве основной версии причины трагедии рассматривается короткое замыкание в обогревателе.