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СК опубликовал видео с места пожара в Томской области
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РИА Новости

СК опубликовал видео с места пожара в Томской области

11:39 21.01.2020
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НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео следственных действий в деревянном здании на территории одной из лесопилок в Томской области, где сгорели 11 человек.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
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На опубликованных СК кадрах видно, что от здания после пожара остались одни обгоревшие стены. Следователи изучают место происшествия, проводят фото- и видеофиксацию.
В обладминистрации РИА Новости уточнили, что предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Ранее представитель экстренных служб сообщал агентству, что в качестве основной версии причины трагедии рассматривается короткое замыкание в обогревателе.
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Пожар на томской лесопилкеСледственный комитет РФТомская областьПроисшествия
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