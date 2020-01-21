Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Причиной пожара в частном жилом доме в Томской области, где погибли 11 человек, могло стать короткое замыкание, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Собеседник агентства уточнил, что загореться мог обогреватель.
ЧП произошло в ночь на вторник в поселке Причулымский Асиновского района.
Информация о возгорании поступила в 04:05 (00:05 мск), площадь составила 208 квадратных метров.
Ликвидировать пожар удалось в 06:35 (02:45 мск). После этого в здании нашли тела погибших. Это десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Двоим удалось спастись.
Сгоревшее помещение было общежитием, в котором проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По информации ГУМЧС по региону, пожар был ликвидирован в 11:40 (07:40 мск). Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства и причины ЧП.