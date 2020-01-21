Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области

ЧП произошло в ночь на вторник в поселке Причулымский Асиновского района.

По информации ГУМЧС по региону, пожар был ликвидирован в 11:40 (07:40 мск). Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства и причины ЧП.