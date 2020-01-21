При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области Пожар в жилом доме в Томской области

НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Среди погибших при Среди погибших при пожаре в поселке Причулымский Томской области , по предварительным данным, десять граждан Узбекистана и одна гражданка России, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

Собеседник агентства пояснил, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин прибыл на место ЧП в Асиновском районе. Об обстоятельствах трагического пожара главе региона доложили начальник областного ГУМЧС Олег Еременко и руководитель регионального СК Андрей Щукин.

"По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованной ООО "Грин Вуд", не было предназначено для проживания людей. По предварительным данным, из 11 погибших десять граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ", - сказал представитель властей региона.

Он отметил, что Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Сразу после осмотра места происшествия глава региона начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в городе Асино.

На месте также работают вице-губернаторы Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков и Андрей Кнорр, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, глава Асиновского района Николай Данильчук, начальник регионального УМВД Демьян Лаптев.

Ранее стало известно, что 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Позднее МЧС Узбекистана сообщило, что в этом здании проживали 12 граждан республики, из них 10 скончались на месте, двое получили медицинскую помощь.