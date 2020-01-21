Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

"Двадцать первого января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество", - говорится в сообщении суда.

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.