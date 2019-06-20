Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток

ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.

"20 июня Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь провел открытое судебное заседание по делу бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя, обвиняемого в коррупции… В ходе слушания органы прокуратуры зачитали обвинительное заключение, представили имеющиеся в их распоряжении доказательства, ответчику и его защитнику также было предоставлено слово, был проведен перекрестный допрос. После чего обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в заявлении.

Приговор будет объявлен позже, время пока не уточняется.

Отмечается, что Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение в своих личных интересах и в интересах третьих лиц, принимал дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма полученных средств составляет порядка 14,46 миллиона юаней (около 2,1 миллиона долларов).

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Власти Китая впоследствии заявили, что считавшийся пропавшим глава Интерпола подозревается в нарушении закона и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.