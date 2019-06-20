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РИА Новости

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток

09:20
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© AP Photo / Wong Maye-EПрезидент Интерпола Мэн Хунвэй
Президент Интерпола Мэн Хунвэй
© AP Photo / Wong Maye-E
Президент Интерпола Мэн Хунвэй. Архивное фото
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.
"20 июня Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь провел открытое судебное заседание по делу бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя, обвиняемого в коррупции… В ходе слушания органы прокуратуры зачитали обвинительное заключение, представили имеющиеся в их распоряжении доказательства, ответчику и его защитнику также было предоставлено слово, был проведен перекрестный допрос. После чего обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в заявлении.
Приговор будет объявлен позже, время пока не уточняется.
Отмечается, что Мэн Хунвэй многие годы использовал служебное положение в своих личных интересах и в интересах третьих лиц, принимал дорогие подарки и крупные денежные взятки, общая сумма полученных средств составляет порядка 14,46 миллиона юаней (около 2,1 миллиона долларов).
Президент Интерпола Мэн Хунвэй
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В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.
Власти Китая впоследствии заявили, что считавшийся пропавшим глава Интерпола подозревается в нарушении закона и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины в конце марта 2019 года сообщила, что после проведенного антикоррупционного расследования Мэн Хунвэя исключили из КПК и сняли со всех государственных постов, а все материалы расследования комиссии в отношении бывшего чиновника переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
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Мэн ХунвэйИнтерполКитайВ мире
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