Сенатор от Калужской области написал заявление о сложении полномочий

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сенатор от Сенатор от Калужской области Юрий Волков намерен досрочно сложить свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, Волков уже написал заявление. Как ожидается, палата рассмотрит этот вопрос 22 января.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может досрочно покинуть пост в связи с переходом на работу в Совет Федерации. В пресс-службе главы региона эти сообщения опровергли

Юрий Волков родился в 1954 году в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет. Работал в мэрии и районных администрациях Санкт-Петербурга, был сенатором от Коми и Ненецкого автономного округа, полномочным представителем Совета Федерации в Генеральной прокуратуре, советником председателя верхней палаты парламента.