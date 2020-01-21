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Сенатор от Калужской области написал заявление о сложении полномочий
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РИА Новости

Сенатор от Калужской области написал заявление о сложении полномочий

10:02 21.01.2020 (обновлено: 10:53 21.01.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ / Сенатор Юрий Волков
Сенатор Юрий Волков
CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ /
Сенатор Юрий Волков. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сенатор от Калужской области Юрий Волков намерен досрочно сложить свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
По его словам, Волков уже написал заявление. Как ожидается, палата рассмотрит этот вопрос 22 января.
Накануне некоторые СМИ сообщили, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может досрочно покинуть пост в связи с переходом на работу в Совет Федерации. В пресс-службе главы региона эти сообщения опровергли.
Юрий Волков родился в 1954 году в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет. Работал в мэрии и районных администрациях Санкт-Петербурга, был сенатором от Коми и Ненецкого автономного округа, полномочным представителем Совета Федерации в Генеральной прокуратуре, советником председателя верхней палаты парламента.
Член партии "Единая Россия", в 2003-2005 годах возглавлял ее Центральный исполнительный комитет. С 2003 по 2015 год был депутатом Госдумы IV, V и VI созывов, а в сентябре 2015-го стал представителем в Совете Федерации от Калужской области.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
19 января, 14:35
Пресс-служба ответила на сообщения об отставке калужского губернатора
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Совет Федерации РФКалужская областьПолитика
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