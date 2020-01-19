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Пресс-служба ответила на сообщения об отставке калужского губернатора
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РИА Новости

Пресс-служба ответила на сообщения об отставке калужского губернатора

14:35 19.01.2020 (обновлено: 15:04 19.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
БРЯНСК, 19 янв — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Калужской области Анатолия Артамонова не подтвердила его отставку или переход на другую должность.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о возможности досрочного ухода губернатора Калужской области с поста в связи с переходом на работу в Совет Федерации.
"Официальной информации, подтверждающей отставку губернатора или его переход на другую должность, в правительство области не поступало", — сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Плаксина.
Пост главы региона Анатолий Артамонов занимает с 2000 года.
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Совет Федерации РФАнатолий АртамоновКалужская областьПолитика
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