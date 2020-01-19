Пресс-служба ответила на сообщения об отставке калужского губернатора

БРЯНСК, 19 янв — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Калужской области Анатолия Артамонова не подтвердила его отставку или переход на другую должность.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о возможности досрочного ухода губернатора Калужской области с поста в связи с переходом на работу в Совет Федерации.
"Официальной информации, подтверждающей отставку губернатора или его переход на другую должность, в правительство области не поступало", — сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Плаксина.
Пост главы региона Анатолий Артамонов занимает с 2000 года.