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В Совфеде обсудят соглашение с США по разграничению Берингова пролива
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РИА Новости

В Совфеде обсудят соглашение с США по разграничению Берингова пролива

09:57 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ намерены 27 января обсудить ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива, сообщил РИА Новости во вторник глава аграрного комитета СФ Алексей Майоров.
Ранее парламентарии предложили проработать правовые аспекты реализации соглашения, учитывая, что Россия не ратифицировала документ. Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что при подписании соглашения с американцами в 1990 году занимавший тогда пост главы МИД СССР Эдуард Шеварднадзе пошел на уступки США, "за что потом и получил пост президента Грузии". В результате достигнутого соглашения к США отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. На шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов, отметил Невзоров.
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В ответ на заявление Невзорова, предложившего рассмотреть эту тему на заседании Совбеза, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила поручить комитету по международным делам, комитету по сельскому хозяйству и комитету по обороне изучить эту тему вместе с профильными министерствами и ведомствами и подготовить записку, которую она доложит президенту РФ в случае возможных вариантов реализации тех предложений, которые были изложены.
"У нас запланировано совместное заседание профильных комитетов 27 января, на котором мы будем обсуждать соглашение с США по разграничению Берингова пролива", - сказал Майоров. По его словам, в заседании ожидается участие представителей МИД, Минсельхоза, ФСБ, Росрыболовства.
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"Минсельхоз и Росрыболовство прислали нам свою позицию, ведомства считают целесообразным обсуждать соглашение РФ с США по разграничению Берингова пролива", - отметил сенатор.
Майоров пояснил, что по итогам обсуждения "Совфед может принять постановление, но вполне вероятно, что мы можем свои рекомендации (напрямую) направить в правительство". Предполагается, что совещание пройдет в закрытом режиме.
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Алексей МайоровВалентина МатвиенкоМИД РФРосрыболовствоСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФФСБ РФЭдуард ШеварднадзеКамчатский крайСШАВ мире
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