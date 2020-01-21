Плавбаза приняла на борт эвакуированных с горевшего у Колымы траулера

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Плавбаза "Доброфлота" "Всеволод Сибирцев" приняла на борт 47 моряков с загоревшегося в Охотском море траулера "Энигма Астралис", сообщил РИА Новости представитель компании.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, всех эвакуировали на рыболовное судно "Юмир", с которого рыбаков должны были пересадить на "Всеволода Сибирцева". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. По данным спасцентра, на судне остается задымление, огня нет.
"Наша плавбаза приняла на борт всех моряков с траулера. Мы всегда помогаем в подобных ситуациях", - сказал собеседник.