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Плавбаза приняла на борт эвакуированных с горевшего у Колымы траулера
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РИА Новости

Плавбаза приняла на борт эвакуированных с горевшего у Колымы траулера

08:44 21.01.2020 (обновлено: 08:48 21.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКрупнейший в мире плавзавод "Всеволод Сибирцев", принадлежащий компании "Доброфлот"
Крупнейший в мире плавзавод Всеволод Сибирцев, принадлежащий компании Доброфлот
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Крупнейший в мире плавзавод "Всеволод Сибирцев", принадлежащий компании "Доброфлот". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Плавбаза "Доброфлота" "Всеволод Сибирцев" приняла на борт 47 моряков с загоревшегося в Охотском море траулера "Энигма Астралис", сообщил РИА Новости представитель компании.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, всех эвакуировали на рыболовное судно "Юмир", с которого рыбаков должны были пересадить на "Всеволода Сибирцева". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. По данным спасцентра, на судне остается задымление, огня нет.
"Наша плавбаза приняла на борт всех моряков с траулера. Мы всегда помогаем в подобных ситуациях", - сказал собеседник.
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Пожар на траулере в Охотском мореОхотское мореМагаданПроисшествия
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