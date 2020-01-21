В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана , сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

На борту судна находились 47 человек. К траулеру, по словам собеседника агентства, подошло другое рыболовное судно, весь экипаж "Энигмы Астралис" эвакуировали, никто из моряков не пострадал.

Информацию о возгорании РИА Новости подтвердили в Дальневосточной промысловой компании, которой принадлежит траулер.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, возгорание произошло в надстройке траулера, судно осталось на плаву, загрязнения удалось избежать.

Как сообщили позднее в Камчатском морском спасательном центре, в настоящий момент возгорания на судне нет, на место происшествия направляется буксир "Сибирский".

Проверку по факту пожара на траулере начала Дальневосточная транспортная прокуратура.