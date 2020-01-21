В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
На борту судна находились 47 человек. К траулеру, по словам собеседника агентства, подошло другое рыболовное судно, весь экипаж "Энигмы Астралис" эвакуировали, никто из моряков не пострадал.
Информацию о возгорании РИА Новости подтвердили в Дальневосточной промысловой компании, которой принадлежит траулер.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, возгорание произошло в надстройке траулера, судно осталось на плаву, загрязнения удалось избежать.
Как сообщили позднее в Камчатском морском спасательном центре, в настоящий момент возгорания на судне нет, на место происшествия направляется буксир "Сибирский".
Проверку по факту пожара на траулере начала Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным сайта MarineTraffic, судно "Энигма Астралис" водоизмещением в три тысячи тонн построено в 2002 году и приписано к порту Владивосток.
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