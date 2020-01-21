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Биография Дмитрия Харатьяна
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РИА Новости

Биография Дмитрия Харатьяна

03:47 21.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
Актер Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Народный артист России Дмитрий Вадимович Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье.
В старших классах Дмитрий Харатьян увлекся спортом, занимался музыкой и играл в школьном ансамбле.
В 1982 году Дмитрий Харатьян окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, курс Михаила Царева и Риммы Солнцевой.
В кино дебютировал в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш" (1976). Картина, вышедшая на экраны в 1977 году, была тепло встречена зрителями, а Дмитрий Харатьян обрел всесоюзную известность.
В 1983 году на экраны вышел фильм "Зеленый фургон" с Харатьяном в главной роли. В картине актер впервые запел, исполнив песни "Двадцатый год" и "Ты где, июль?" на слова Наума Олева.
В 1987 году Харатьян исполнил роль Алеши Корсака в историко-приключенческом фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!", ставшей визитной карточкой артиста на долгие годы.
В конце 1980-х годов актер сыграл главные роли в картинах "Клад", "Эсперанса", "Филиал" (все – 1988), "Лицом к стене" (1989) и в комедии Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989).
В 1990-х годах он снялся в продолжениях "Гардемаринов" – "Виват, гардемарины!" (1991) и "Гардемарины III" (1992), в комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), детективной ленте "Черный квадрат" (1992). В 1995 году исполнил роль графа де Ла Моля в многосерийной телевизионной экранизации романа Александра Дюма "Королева Марго".
Дмитрий Харатьян снимался в сериалах "Каменская" (1999, 2002, 2003), "Маросейка, 12" (2000), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII-й" (2000-2008), "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" (2004, 2005, 2006), "Иван Подушкин. Джентльмен сыска" (2006, 2007), "Тяжелый песок" (2008), "Вера, Надежда, Любовь" (2010), "Боцман Чайка" (2014), "Тайна снежной королевы" (2015), "Смотритель маяка" (2019) и др.
Всего в кино он сыграл свыше 100 ролей.
В январе 2020 года на экраны вышел сериал "Зеленый фургон. Совсем другая история" с Дмитрием Харатьяном в главной роли – продолжение телефильма "Зеленый фургон".
В 2020 году планируется выход четвертого фильма "Гардемарины", где актер вновь сыграет одну из главных ролей.
В 1996 году Дмитрий Харатьян играл в пьесе Джона Стейнбека "О мышах и людях", поставленной на сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета.
Также на театральной сцене Харатьян играл в спектаклях "Нина" Андре Руссена (1996), "Опыт: Чайка" (2001), "Халам-бунду" (2002) Юрия Полякова, версии фильма-мюзикла "Веселые ребята" (2004), "Счастливчик Смит" (2007) Рэя Куни.
В декабре 2007 года с участием Харатьяна состоялась премьера рок-оперы "Идут белые снеги" композитора Глеба Мая на лирику Евгения Евтушенко.
В 2010 году состоялась премьера мюзикла Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж", главную роль в котором исполнил Дмитрий Харатьян.
Дмитрий Харатьян выступает с концертами и как певец. В его репертуаре помимо песен из кинофильмов звучат произведения Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и других авторов.
Актер является продюсером фильмов "Атлантида" (2002) Александра Павловского и "Форт Росс" (2014) режиссера Юрия Мороза.
На телевидении Харатьян был ведущим программ и реалити-шоу, среди которых: "Большая семья", "Званая ночь", "Добрый вечер, Москва!", "Куб", "Самый лучший муж", "12 негритят", документальный проект "Остров Крым" и др.
Артист входит в Общественную палату городского округа Красногорск Московской области, член комиссии по науке и образованию.
Харатьян является президентом Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров".
В 2013 году в Красногорском районе Подмосковья он открыл "Школу гардемаринов", в которой дети обучаются актерскому мастерству и вокальному искусству.
Дмитрий Харатьян – народный артист России (2007).
Он был признан лучшим актером 1990 и 1991 годов по опросу журнала "Советский экран".
В 2012 году Харатьян получил статуэтку золотого журавля фестиваля "Амурская осень" за лучшую мужскую роль.
В том же году он был удостоен специального приза "Большой дуэт" Национальной премии "Музыкальное сердце театра" совместно с Ларисой Долиной за участие в мюзикле "Мата Хари: любовь и шпионаж".
Дмитрий Харатьян женат вторым браком на актрисе Марине Майко. У него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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