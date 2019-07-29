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РИА Новости
Культура

Светлана Дружинина рассказала, чем займутся гардемарины в четвертом фильме

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Светлана Дружинина перед церемонией вручения премии "Событие года" журнала The Hollywood Reporter
Режиссер Светлана Дружинина перед церемонией вручения премии Событие года журнала The Hollywood Reporter
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Режиссер Светлана Дружинина рассказала в Инстаграме, что в четвертом фильме "Гардемарины" герои будут заниматься своим непосредственным делом – выходить в море на кораблях.
"У нас давно появилась мысль: как же, в конце концов, заставить наших героев из потных седел соскочить на палубу и махать веслами, а не шпагами, то есть трудиться по своему назначению? Вот, собственно, в новом фильме они, наконец-то, не только увидят море, но и... Впрочем, не буду всего рассказывать. Все увидите в 2020 году", - написала Дружинина
Ранее сообщалось, что выход картины запланирован на 2022 год.
Съемки начались в мае 2019 года. Известно, что в четвертой части "Гардемаринов" снимаются Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский и другие известные актеры.
События развернутся перед началом Русско-турецкой войны 1787 года.
Михаил Боярский. Архивное фото
27 августа 2018, 16:55Культура
Михаил Боярский сыграет в продолжении "Гардемаринов"
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КультураКино и сериалыСветлана ДружининаНовости культуры
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