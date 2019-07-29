Светлана Дружинина рассказала, чем займутся гардемарины в четвертом фильме

"У нас давно появилась мысль: как же, в конце концов, заставить наших героев из потных седел соскочить на палубу и махать веслами, а не шпагами, то есть трудиться по своему назначению? Вот, собственно, в новом фильме они, наконец-то, не только увидят море, но и... Впрочем, не буду всего рассказывать. Все увидите в 2020 году", - написала Дружинина