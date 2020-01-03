Первый канал покажет новый "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.

Повзрослевший главный герой приезжает после войны в Одессу, где ему вновь предстоит разбираться с преступниками и наводить порядок.

Володя Патрикеев сильно изменился: "Умеренный, уже битый, уже бывалый, уже понюхавший пороху, испытавший много лишений, но возродившийся, как феникс", — рассказал про своего героя Дмитрий Харатьян.

"Конечно, будут флешбеки, возвращения, будут кадры из того первого "Зеленого фургона", когда он еще молодой, полный надежд романтик", — добавил актер.