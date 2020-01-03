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Культура
2020-01-03T19:10+0300
https://ria.ru/20200103/1563096453.html
Первый канал покажет новый "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном
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РИА Новости

Первый канал покажет новый "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном

19:10 03.01.2020
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© Гостелерадио (1983)Кадр из фильма "Зеленый фургон"
Кадр из фильма Зеленый фургон
© Гостелерадио (1983)
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Повзрослевший главный герой приезжает после войны в Одессу, где ему вновь предстоит разбираться с преступниками и наводить порядок.
Володя Патрикеев сильно изменился: "Умеренный, уже битый, уже бывалый, уже понюхавший пороху, испытавший много лишений, но возродившийся, как феникс", — рассказал про своего героя Дмитрий Харатьян.
"Конечно, будут флешбеки, возвращения, будут кадры из того первого "Зеленого фургона", когда он еще молодой, полный надежд романтик", — добавил актер.
В картине будут не только расследования, но и любовная интрига. Две первые из 16 серий покажут на Первом канале сразу после программы "Время".
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