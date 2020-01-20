Бывший адвокат Януковича стал замглавы госбюро расследований Украины

И.о. директора бюро Ирина Венедиктова подчеркнула, что Бабиков не будет расследовать "дела евромайдана".
"Сообщаю: комиссия по отбору заместителей завершила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны… Относительно манипуляции "заместитель директора ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана", я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы общественность была уверена в непредвзятости: подразделение по "делам евромайдана" подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого в данный момент выполняю я", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ведомства.
Она отметила, что назначенные заместители - Бабиков и Александр Соколов - прошли прозрачный конкурс.
Бабиков - кандидат юридических наук. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и в генпрокуратуре.
Соколов окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ и МВД, а также в налоговой службе.