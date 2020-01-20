Бывший адвокат Януковича стал замглавы госбюро расследований Украины

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента Бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал заместителем директора госбюро расследований Украины (ГБР), соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

И.о. директора бюро Ирина Венедиктова подчеркнула, что Бабиков не будет расследовать "дела евромайдана".

"Сообщаю: комиссия по отбору заместителей завершила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны… Относительно манипуляции "заместитель директора ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана", я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы общественность была уверена в непредвзятости: подразделение по "делам евромайдана" подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого в данный момент выполняю я", - сказала она в видеообращении , опубликованном на сайте ведомства.

Она отметила, что назначенные заместители - Бабиков и Александр Соколов - прошли прозрачный конкурс.

Бабиков - кандидат юридических наук. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и в генпрокуратуре.