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В Совфеде нет сенаторов с иностранным гражданством, заявил Клишас
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РИА Новости

В Совфеде нет сенаторов с иностранным гражданством, заявил Клишас

18:32 20.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запрет для сенаторов иметь иное гражданство или вид на жительство в другой стране будет внесен в Конституцию РФ, сейчас это регулируется законом "О порядке формирования Совета Федерации", сказал РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Ранее президент РФ внес в Госдуму законопроект, вносящий изменения в основной закон страны. В соответствии с документом уточняется, что членом Совета Федерации может быть постоянно проживающий в Российской Федерации гражданин, "не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства".
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"Данный запрет (на наличие иностранного гражданства) будет прописан в конституции, сейчас (эта норма) есть в специальном законе", - сказал Клишас.
Он также отметил, что в Совете Федерации "таких сенаторов нет, это запрещено специальным законом".
В законе "О порядке формирования Совета Федерации" отмечается, что не может быть кандидатом для наделения полномочиями сенатора лицо, имеющее гражданство иностранного государства либо вид на жительства или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства".
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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