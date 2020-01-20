Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T16:52+0300
https://ria.ru/20200120/1563641724.html
Говорить о расширении БРИКС пока рано, заявил Рябков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Говорить о расширении БРИКС пока рано, заявил Рябков

16:52 20.01.2020
305
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Говорить о расширении БРИКС пока рано, страны объединения фокусируются на развитии сотрудничества в рамках существующего формата и в рамках "аутрич" и БРИКС+, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается расширения объединения, то, я думаю, что нам нужно на нынешнем этапе идти по пути, прежде всего, углубления практического сотрудничества, дальнейшего наращивания его материальной отдачи, конкретизации работы по многим направлениям, фокусировке на том, чтобы наши страны, наши народы, наши общества, чувствовали, что БРИКС "создаёт разницу", если употребить кальку с английского, что наличие БРИКС значимо с точки зрения появлениях новых позитивных элементов в экономическом, социальном, научно-техническом, любом другом развитии наших государств. поэтому о расширении БРИКС говорить можно, наверное, скорее абстрактно в качестве определённой цели на дальнейшую перспективу", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Сергей Рябков
Вчера, 16:38
Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС
Он подчеркнул, что "пока мы фокусируемся на работе именно в этом формате и в форматах "аутрич" и БРИКС+, вполне позволяющих заинтересованным странам находить формы взаимодействия с участниками объединения".
Председательство в БРИКС к России перешло 1 января 2020 года. Саммит БРИКС состоится 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Неформальный саммит БРИКС пройдет на полях встречи "большой двадцатки" в Эр-Рияде в ноябре 2020 года.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О`Ниллом (Jim O`Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Вчера, 15:56
Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков
701000
Обсудить 1
МИА "Россия сегодня"БРИКСМИД РФСергей РябковКитайЮАРБразилияРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Москва и Минск согласовали методику компенсации за ЧП с "Дружбой"
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай намерен продолжить развитие сотрудничества с Россией
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Россия подтвердила договоренности по компенсации за ЧП с "Дружбой"
Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Объем расчетов в нацвалютах внутри БРИКС будет расти, заявил Рябков
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков встретился с новым послом США
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
В МИД сожалеют, что США не меняют позицию по своему присутствию в САР
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Встреча глав МИД БРИКС запланирована в Москве летом, заявил Рябков
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: Москва надеется, что лидеры БРИКС приедут на 75-летие Победы
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон надеется увеличить инвестиции в Африку после Brexit
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Разногласия по Идлибу не испортят отношения с Россией, заявил Эрдоган
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков не исключил неформальную встречу БРИКС 9 мая в Москве
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мониторинговой миссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лента новостейМолния