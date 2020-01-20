Говорить о расширении БРИКС пока рано, заявил Рябков

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Говорить о расширении Говорить о расширении БРИКС пока рано, страны объединения фокусируются на развитии сотрудничества в рамках существующего формата и в рамках "аутрич" и БРИКС+, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Что касается расширения объединения, то, я думаю, что нам нужно на нынешнем этапе идти по пути, прежде всего, углубления практического сотрудничества, дальнейшего наращивания его материальной отдачи, конкретизации работы по многим направлениям, фокусировке на том, чтобы наши страны, наши народы, наши общества, чувствовали, что БРИКС "создаёт разницу", если употребить кальку с английского, что наличие БРИКС значимо с точки зрения появлениях новых позитивных элементов в экономическом, социальном, научно-техническом, любом другом развитии наших государств. поэтому о расширении БРИКС говорить можно, наверное, скорее абстрактно в качестве определённой цели на дальнейшую перспективу", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что "пока мы фокусируемся на работе именно в этом формате и в форматах "аутрич" и БРИКС+, вполне позволяющих заинтересованным странам находить формы взаимодействия с участниками объединения".

Председательство в БРИКС к России перешло 1 января 2020 года. Саммит БРИКС состоится 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Неформальный саммит БРИКС пройдет на полях встречи "большой двадцатки" в Эр-Рияде в ноябре 2020 года.