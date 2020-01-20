В Москве представили сборник о блокадном Ленинграде и холокосте

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Презентация нового сборника статей и методических материалов "Общая трагедия. Блокада. Холокост", направленного на сохранение исторической памяти о трагических событиях Второй мировой войны, связанных с проводившейся нацистами политикой геноцида, состоялась в понедельник в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Мероприятие прошло в преддверии открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда, в котором 23 января примет участие президент России Владимир Путин.
17 ноября 2019, 10:19КультураВ Петербурге пройдет музыкальный фестиваль к 75-летию снятия блокады
Сборник посвящен двум страшным трагедиям военных лет - блокаде Ленинграда и холокосту, массовому уничтожению евреев нацистами. День полного снятия блокады Ленинграда и день освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц в польском городе Освенциме (день памяти жертв холокоста) приходятся на одну дату - 27 января.
"В настоящее время память об этих трагедиях существует раздельно, будучи разведена по тесным "национальным квартирам". Подобные подходы абсолютно контрпродуктивны. Память об умерших от голода ленинградцах не конфликтует с памятью об уничтоженных нацистами евреях. Блокада и холокост — элементы одной общей, грандиозной по своим масштабам трагедии. Трагедии, начавшейся с нападения нацистской Германии на Советский Союз и завершённой благодаря победам Красной армии", - отмечают авторы сборник в предисловии.
"Мы не устраиваем соревнования между жертвами и не уравниваем преступлений нацистов. Мы отмечаем роль каждого преступления как звена единой человеконенавистнической политики. Мы надеемся, что настоящее издание будет способствовать формированию инклюзивных представлений о блокаде и холокосте как о трагедиях, память о которых необходимо сохранять всем гражданам России", - добавляют авторы.
По мнению создателей сборника, основы подобного подхода должны закладываться еще в школе. "Именно поэтому мы сочли необходимым включить в настоящее издание методические рекомендации по проведению уроков, посвященных памяти жертв блокады и памяти жертв холокоста", - говорится в предисловии.
В сборнике представлены статьи ведущих российских специалистов, занимающихся историей геноцида, который творили нацисты. В издание также включены методические рекомендации по проведению уроков, посвященных памяти жертв блокады и памяти жертв холокоста.
"Геноцидом было уничтожение евреев - холокост. Геноцидом, вне всякого сомнения, была и блокада Ленинграда, когда заранее, еще до нападения (гитлеровской Германии) на Советский Союз, было запланировано уничтожение этого города голодом", - сказал в ходе презентации директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
"Сегодня очень важно говорить о событиях, которые связывают дату 27 января. Все узники Аушвица были спасены врачами с опытом борьбы с дистрофией, прибывшими из Ленинграда. А в ходе поисков мы установили, что одна из дивизий, которые освободили Аушвиц, носила название Ленинградской", - отметил сопредседатель Центра и Фонда "Холокост", профессор Российского государственного гуманитарного университета Илья Альтман.
28 января 2019, 21:34Генсек ООН назвал блокаду Ленинграда "ужасом внутри ужаса"
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в "Освенциме" в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
17 сентября 2019, 15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям