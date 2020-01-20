Рябков: Москва надеется, что лидеры БРИКС приедут на 75-летие Победы

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия надеется, что все лидеры стран БРИКС приедут на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Лидеры всех стран БРИКС имеют приглашение на это мероприятие. Мы хотели бы надеяться, что все они будут в Москве в этот день. Программа контактов, разумеется, зависит от круга участников в значительной мере", - заявил Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.