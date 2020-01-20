Рябков: Москва надеется, что лидеры БРИКС приедут на 75-летие Победы

"Лидеры всех стран БРИКС имеют приглашение на это мероприятие. Мы хотели бы надеяться, что все они будут в Москве в этот день. Программа контактов, разумеется, зависит от круга участников в значительной мере", - заявил Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".