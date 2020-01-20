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Рябков: Москва надеется, что лидеры БРИКС приедут на 75-летие Победы
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РИА Новости

Рябков: Москва надеется, что лидеры БРИКС приедут на 75-летие Победы

15:57 20.01.2020 (обновлено: 16:10 20.01.2020)
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© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Максим Блинов
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Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия надеется, что все лидеры стран БРИКС приедут на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Лидеры всех стран БРИКС имеют приглашение на это мероприятие. Мы хотели бы надеяться, что все они будут в Москве в этот день. Программа контактов, разумеется, зависит от круга участников в значительной мере", - заявил Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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БРИКСВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей РябковРоссияВ мире
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